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Four Mountaineers picked in inaugural USFL Draft

West Virginia Mountaineers safety Dravon Askew-Henry (6) celebrates with fans after beating the Kansas State Wildcats at Mountaineer Field at Milan Puskar Stadium.
West Virginia Mountaineers safety Dravon Askew-Henry (6) celebrates with fans after beating the Kansas State Wildcats at Mountaineer Field at Milan Puskar Stadium. (Ben Queen/USA Today Sports)
Jared Serre • WVSports
Staff Writer
@JaredSerre

Four former West Virginia football players have secured professional opportunities in the newest iteration of the United States Football League.

Adam Shuler was the first former Mountaineer off the board in the league's inaugural two-day draft, being selected with the seventh pick of the fourth round as each round was connected to a specific position.

Shuler, who moved on to Florida for his final season of college eligibility, was selected by the Tampa Bay Bandits.

Three rounds later, offensive lineman Marquis Lucas heard his name called. The fourth offensive tackle off the board, he was chosen by the New Orleans Breakers in the seventh round.

On day two, Dravon Askew-Henry was selected in the 19th round by the New Jersey Generals. No stranger to the area, Askew-Henry previously suited up for the New York Guardians of the XFL and (briefly) for the New York Giants of the NFL.

In round 22, former WVU left guard Mike Brown went off the board. The fifth player chosen in the round, he'll join Askew-Henry with the New Jersey Generals.

Shea Patterson, the former starting quarterback for the University of Michigan, was chosen No. 1 overall by the Michigan Panthers. In all, 280 players were selected.

The eight-team league plans to open its season in mid-April.

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