News More News
ago basketball Edit

Perez to enter the transfer portal

Perez could possibly return to West Virginia despite entering the portal
Perez could possibly return to West Virginia despite entering the portal
Vernon Bailey • WVSports
Publisher
@WVSportsDotCom
Publisher of WVSports.com

West Virginia's Jose Perez has made it known that he intends to enter the transfer portal.

Perez didn't play last season after the NCAA refused to issue him a waiver.

Perez began his career at Gardner-Webb and spent two productive seasons there before transferring to Marquette. He only played 10 games for the Golden Eagles before transferring yet again to Manhattan where he had a standout 2021 averaging 18.9 points, 4.5 assists and 3.2 rebounds per game.

Additionally, West Virginia forward Mohamed Wague has announced that he will transfer to Alabama.

The Mountaineers staff will continue targeting available players to add to the upcoming season's roster.

----------

• Talk about it with West Virginia fans on The Blue Lot.

SUBSCRIBE today to stay up on the latest on Mountaineer sports and recruiting.

• Get all of our WVU videos on YouTube by subscribing to the WVSports.com Channel

• Follow us on Twitter: @WVSportsDotCom, @rivalskeenan

•Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}