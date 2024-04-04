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Press Conference: WVU Football Coaches 4/4/24
Vernon Bailey
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West Virginia head coach Neal Brown was joined by assistants ShaDon Brown and Matt Moore for today's press conference.
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