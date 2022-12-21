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Rivals: West Virginia HC Neal Brown Signing Day interview

Keenan Cummings • WVSports
Managing Editor
@rivalskeenan

West Virginia head coach Neal Brown sat down with Rivals.com to discuss signing day, his class with the Mountaineers and more.

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