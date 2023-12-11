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West Virginia LB Dixon to transfer portal

Keenan Cummings • WVSports
Managing Editor
@rivalskeenan

Spear Lance Dixon, who has not been with the team since the Houston game, has entered the transfer portal.

Dixon spent three seasons with the West Virginia football program after transferring over from Penn State where he collected 75 tackles and 2.5 tackles for loss.

Dixon only played in six games this past season and should have one season left.

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