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WVU and Baylor Post Game Press Conference 2/17/24

Vernon Bailey • WVSports
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Publisher of WVSports.com

West Virginai's Josh Eilert and the Mountaineer players discuss the game against Baylor. Baylor's head coach Scott Drew and Jakobe Walter also spoke to the media.

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