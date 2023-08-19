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WVU football goes into Georgia and Florida with latest offers
Vernon Bailey
•
WVSports
Publisher
Publisher of WVSports.com
The Mountaineer coaching staff offered scholarships to two prospects this morning.
The first offer went out to four-star Alpharetta (Ga.) Milton junior tight end Ryan Ghea. The 6-foot-5 239-pound prospect holds offers from over 20 P5 programs.
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The second offer of the day went out to Auburndale (FL.) Lakeland safety Keon Young.
Young, 6-foot-1 175-pounds has a number of offers from top programs as well. While the 2025 prospect is currently committed to South Florida, schools have continued to recruit him.
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