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2025 DB West has six schools standing out including WVU
Keenan Cummings
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WVSports
Managing Editor
North Potomac (Md.) Quince Orchard 2025 defensive back Aydan West has a group of six schools sticking out in his recruitment including West Virginia.
West, 6-foot-0, 167-pounds, lists West Virginia, Virginia, Cincinnati, Wake Forest, Duke and Penn State as the programs at the top of his list.
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