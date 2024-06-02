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2025 DL Stubbs enjoys comprehensive West Virginia official visit
Keenan Cummings
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WVSports
Managing Editor
Cleveland Heights (Oh.) 2025 defensive lineman Jayquan Stubbs has been no stranger to visiting West Virginia in recent months but made it to campus for an official visit to check out the school.
And the experience is one that definitely made a strong impression.
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