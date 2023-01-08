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Basketball Photo Gallery: WVU vs Kansas 1/7/23

Justin Price • WVSports
Photographer

We go inside the action of WVU's matchup with the Kansas Jayhawks.

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