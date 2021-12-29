 WVSports - Photo Gallery: WVU vs Minnesota - Guaranteed Rate Bowl
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Photo Gallery: WVU vs Minnesota - Guaranteed Rate Bowl

Scott Guinn • WVSports
Photographer

Go inside the action of WVU's bowl game with Minnesota.

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