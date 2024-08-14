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WVU Football Interviews: Assistant Coaches 8/14/24

Vernon Bailey • WVSports
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West Virginia assistants Jeff Koonz, Vic Cabral, and Bilal Marshall discuss the fall practice and the upcoming season.

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