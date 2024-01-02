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WVU's Tomiwa Durojaiye to enter transfer portal

Vernon Bailey • WVSports
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@WVSportsDotCom
Publisher of WVSports.com

West Virginia defensive lineman Tomiwa Durojaiye is in the portal Rivals has learned.

Durojaiye transferred to West Virginia from Kentucky for the 2023 season. He appeared in 13 games this season and had 23 tackles with 6 tackles for a loss.

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