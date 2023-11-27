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Photo Gallery: WVU vs Baylor 2023
Scott Guinn
•
WVSports
Photographer
Action shots from West Virginia's win over Baylor.
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