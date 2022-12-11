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Photo Gallery: WVU vs UAB 12/10/22

Justin Price • WVSports
Photographer

We're going to take you inside the action of WVU's win over UAB/

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