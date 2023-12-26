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Vernon Bailey • WVSports
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West Virginia's Neal Brown and Mountaineer players Garrett Greene, Kole Taylor, Doug Nester, Sean Martin and Beanie Bishop Jr.

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