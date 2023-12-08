Advertisement
News More News
ago basketball Edit

West Virginia Basketball Scholarship Distribution Chart

Where does the West Virginia Mountaineers basketball program stand in regards to scholarship totals?
Where does the West Virginia Mountaineers basketball program stand in regards to scholarship totals?
Keenan Cummings • WVSports
Managing Editor
@rivalskeenan

A look at where the West Virginia Mountaineers basketball program stands with its current scholarship numbers broken down by class.

West Virginia 2022 Basketball Scholarship Distribution Chart
Position Incoming Freshman Freshman Eligibility Sophomore Eligibility Junior Eligibility Senior Eligibility

Point Guard (2)


Jeremiah Bembry


Kerr Kriisa


Guard (4)




Kobe Johnson


Noah Farrakhan


Seth Wilson

RaeQuan Battle

Forward (4)

Ofri Naveh


Josiah Harris

Patrick Suemnick

Quinn Slazinski

Big (2)





Akok Akok


Jesse Edwards

Class Total:

1

1

1

5

4

Grant Total:

12/13
*Sitting out due to NCAA transfer rules, ^Has an additional year of eligibility, +Does not count against the scholarship limit
Advertisement

----------

• Talk about it with West Virginia fans on The Blue Lot.

SUBSCRIBE today to stay up on the latest on Mountaineer sports and recruiting.

• Get all of our WVU videos on YouTube by subscribing to the WVSports.com Channel

• Follow us on Twitter: @WVSportsDotCom, @rivalskeenan

•Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement