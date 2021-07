West Virginia lands Tennessee DL transfer Middleton

West Virginia has added another transfer addition when Tennessee defensive lineman Darel Middleton announced he had committed to the Mountaineers. Middleton, 6-foot-6, 280-pounds, came to the Volunteers from the junior college ranks at East Mississippi and put together a strong initial season.

He started 12 games over his two years with the program but took a step back in his second despite showing plenty of promise. The versatile defensive lineman has the ability to play multiple positions and is likely set to lineup inside for the Mountaineers. Should have two seasons of eligibility remaining.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGNvdXBsZSBvZiB3ZWVrcyBvZiB0aGlua2luZyBhbmQg dGFsa2luZyB0aGluZ3Mgb3ZlciB3aXRoIGZhbWlseSwgZnJpZW5kcywgYW5k IG1lbnRvcnMgdGhhdCBsb3ZlIG1lIGFuZCB3aWxsIGFsd2F5cyBiZSBpbiBt eSBjb3JuZXIuIEnigJltIGZpbmFsbHkgZ2V0dGluZyBvdXQgbXkgb3duIHdh eSAmYW1wOyBqdXN0IHB1dHRpbmcgbXkgZnV0dXJlIGluIGdvZCBoYW5kcyAm YW1wOyBnb2luZyAxayBNUEggd2l0aCBteSBoZWFkIGhlbGQgaGlnaC4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0tlZXBHb2luZz9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0tlZXBHb2luZzwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1RydXN0 VGhlQ2xpbWI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNU cnVzdFRoZUNsaW1iPC9hPvCfj5QgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0k4 S1Z0bTBWWjEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9JOEtWdG0wVloxPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IERhcmVsIEUuIE1pZGRsZXRvbiAoQERhcmVsX18pIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGFyZWxfXy9zdGF0dXMvMTQxODAyMDI3 MjgwOTA3MDU5Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIyLCAyMDIx PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=