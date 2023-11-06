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WVU Football Interviews Oklahoma Week 2023

Vernon Bailey • WVSports
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In today's interview session, West Virginia coaches Neal Brown, Jordan Lesley and Chad Scott were joined by Mountaineer players Aubrey Burks, Brandon Yates, Kole Taylor and Michael Hayes.

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