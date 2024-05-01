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2025 DL Powell discusses West Virginia offer
Keenan Cummings
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WVSports
Managing Editor
Huntingtown (Md.) 2025 defensive lineman Evan Powell wasn’t expecting to leave West Virginia with an offer in hand but that’s exactly what unfolded.
Powell, 6-foot-4, 245-pounds, picked up his first scholarship offer after visiting campus for the Gold-Blue game where he was able to get a good look at the program.
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