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2025 WR Mallory has four schools including West Virginia in final cut
Keenan Cummings
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WVSports
Managing Editor
Cheshire Academy (Ct.) 2025 wide receiver Teriq Mallory is down to a list of four schools with a commitment date coming in the near future.
Mallory, 6-foot-5, 190-pounds, has trimmed his down to West Virginia, Maryland, Duke and Wake Forest.
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