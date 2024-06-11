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Mountaineer Recruiting Radar June 11, 2024

Vernon Bailey • WVSports
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@WVSportsDotCom
Publisher of WVSports.com

In the latest release, we look at the most recent West Virginia scholarship offers. We'll update the timeline throughout the day as new offers are announced.

Please note that this list will only include offers that have been publicly announced. We'll do our best to keep you up-to-date, but some offers might not be included.

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Offer June 11, 2024

West Virginia offered 2027 Florida quarterback Champ Smith.

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Offer June 10, 2024

West Virginia offered tight end Maximilian Tillfeldt Retsler, a 2026 tight end from Sweden.

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Offer June 10, 2024

West Virginia has offered Helsinki, Finland defensive lineman Malek Jaradat.

Interview: https://westvirginia.rivals.com/news/international-dl-jaradat-talks-experience-at-west-virginia

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Offer June 10, 2024

West Virginia has offered Jackson Vaughn.

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Offer June 10, 2024

West Virginia offered twins, Adrian Woodward and Amiir Woodward.

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Offer June 10, 2024

West Virginia has offered 2027 ATH/RB Sa’Nir Brooks.

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Offer June 10, 2024

WVU offers 2028 athlete Phoenix Evans.

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Offer June 10, 2024

West Virginia has offered Gainesville, FL QB Trace Johnson. Johnson's father Doug was a QB at the University of Florida.


Links of Interest:

West Virginia Football Scholarship Distribution Chart

West Virginia Basketball Scholarship Distribution Chart

2025 West VirginiaFootball Offer List

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