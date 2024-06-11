In the latest release, we look at the most recent West Virginia scholarship offers. We'll update the timeline throughout the day as new offers are announced.
Please note that this list will only include offers that have been publicly announced. We'll do our best to keep you up-to-date, but some offers might not be included.
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Offer June 11, 2024
West Virginia offered 2027 Florida quarterback Champ Smith.
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Offer June 10, 2024
West Virginia offered tight end Maximilian Tillfeldt Retsler, a 2026 tight end from Sweden.
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Offer June 10, 2024
West Virginia has offered Jackson Vaughn.
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Offer June 10, 2024
West Virginia offered twins, Adrian Woodward and Amiir Woodward.
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Offer June 10, 2024
West Virginia has offered 2027 ATH/RB Sa’Nir Brooks.
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Offer June 10, 2024
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Offer June 10, 2024
West Virginia has offered Gainesville, FL QB Trace Johnson. Johnson's father Doug was a QB at the University of Florida.
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