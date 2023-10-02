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Neal Brown discusses TCU win, injuries and off-week

Vernon Bailey • WVSports
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Publisher of WVSports.com

West Virginia head football coach Neal Brown met with the media on Monday to discuss the win over TCU. Brown also provided an injury update and talked about the team's plans for the off-week.

West Virginia will travel to Houston on Thursday, October 12 to take on the Cougars and former WVU head coach Dana Holgorsen.

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