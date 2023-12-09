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Pass rusher Heard has entered transfer portal

Zach Anderson • WVSports
Staff Writer
@zachanderson_11

Pass rusher James Heard has entered his name into the transfer portal per a source.

The true freshman spent only one season in Morgantown where he appeared in just three games and did not record any statistics.

Heard was a four-star prospect coming out of high school and will have four years left.

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