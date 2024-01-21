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Photos: WVU vs Kansas 2024

Justin Price
WVSports.com Photographer

Action shots from West Virginia's win over No. 3 Kansas


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