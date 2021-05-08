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football
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West Virginia latest offer for Arizona DL Holmes
Keenan Cummings
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WVSports
Managing Editor
Chandler (Az.) defensive lineman Jacob Holmes was excited to learn about his offer from West Virginia.
Holmes, 6-foot-3, 285-pounds, received the news after talking to defensive line coach AJ Jackson for the first time and was immediately excited about the opportunity.
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