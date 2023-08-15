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WVU Player Interviews: Cortez Braham, Edward Vesterinen and Beanie Bishop

Vernon Bailey • WVSports
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Publisher of WVSports.com

West Virginia's players meet with the media. Hear from Cortez Braham, Edward Vesterinen and Beanie Bishop.

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