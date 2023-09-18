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WVU players and coaches discuss Pitt win, Texas Tech

Vernon Bailey • WVSports
Publisher
@WVSportsDotCom
Publisher of WVSports.com

West Virginia's media had the opportunity today to meet with the Mountaineer coaches and players. Hear what they have to say about the win over Pitt and the upcoming game with Texas Tech.

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• Talk about it with West Virginia fans on The Blue Lot.

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