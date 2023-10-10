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WVU's Josh Eilert and players discuss upcoming season

Vernon Bailey • WVSports
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West Virginia head basketball coach Josh Eilert and players Quinn Slazinski and Josiah Harris discuss the upcoming season.

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