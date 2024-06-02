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2025 DL Telemaque discusses official visit to West Virginia
Keenan Cummings
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WVSports
Managing Editor
Opa Locka (Fla.) Monsignor Pace 2025 defensive end Wilnerson Telemaque is one of the top targets for West Virginia this cycle and he made it to campus for his official visit over the weekend.
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