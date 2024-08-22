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Mountaineer Recruiting Radar 8/22/24

Vernon Bailey • WVSports
Publisher
@WVSportsDotCom
Publisher of WVSports.com

Track West Virginia's latest scholarship offers to student-athletes with our Mountaineer Recruiting Radar. We'll update the timeline throughout the day as new offers are announced.

Please note that this list will only include offers that have been publicly announced. We'll do our best to keep you up-to-date, but some offers might not be included.

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Offer August 22, 2024

West Virginia has offered 2026 ATH Amori McNeil.

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Offer August 22, 2024

West Virginia has offered 2027 guard Cayden Daughtry,


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West Virginia Football Scholarship Distribution Chart

West Virginia Basketball Scholarship Distribution Chart

2025 West VirginiaFootball Offer List

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