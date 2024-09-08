Track West Virginia's latest scholarship offers to student-athletes with our Mountaineer Recruiting Radar. We'll update the timeline throughout the day as new offers are announced.
Please note that this list will only include offers that have been publicly announced. We'll do our best to keep you up-to-date, but some offers might not be included.
Offer Sept 8, 2024
Westfield (In.) 2026 defensive back Deacon King has received an offer from West Virginia.
Offer Sept 8, 2024
Cincinnati (Oh.) Moeller 2026 tight end Sam Hamilton has received an offer West Virginia.
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Offer Sept 7, 2024
West Virginia has offered Brandon Brown
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Offer Sept 7, 2024
West Virginia has offered Tyson Harley.
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Offer Sept 7, 2024
West Virginia has offered Collins Onyejiak. He's a 2026 center. He's at The Newman School in Boston, MA.
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Offer Sept 7, 2024
Washington (D.C.) Gonzaga 2026 defensive lineman Carter Meadows has received an offer from West Virginia.
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