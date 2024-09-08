PHNjcmlwdCBzcmM9J2h0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29t L2d0YWcvanM/aWQ9Ry1WOFlCV0pZRko5JyB0eXBlPSd0ZXh0L2phdmFzY3Jp cHQnPjwvc2NyaXB0Pgo8c2NyaXB0PgogIHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgPSB3 aW5kb3cuZGF0YUxheWVyIHx8IFtdOwogIGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRh TGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30KICBndGFnKCdqcycsIG5ldyBEYXRl KCkpOwogIGd0YWcoJ2NvbmZpZycsICdHLVY4WUJXSllGSjknLCB7CiAgICBw YWdlX2xvY2F0aW9uOiB3aW5kb3cubG9jYXRpb24uaHJlZiwKICAgIHBhZ2Vf cGF0aDogd2luZG93LmxvY2F0aW9uLnBhdGhuYW1lLAogICAgcGFnZV90aXRs ZTogd2luZG93LmRvY3VtZW50LnRpdGxlLAogICAgcGFnZV9ydW5uaW5nX3Rl Y2g6ICJhbmd1bGFyIiwKICAgIGRlYnVnX21vZGU6ICdmYWxzZScKICB9KTsK PC9zY3JpcHQ+Cgo=
PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0 aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5 dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy1WOFlCV0pZRko5Jyk7CiAg fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
Advertisement
News More News
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
ago football Edit

Mountaineer Recruiting Radar 9/8/24

Vernon Bailey • WVSports
Publisher
@WVSportsDotCom
Publisher of WVSports.com

Track West Virginia's latest scholarship offers to student-athletes with our Mountaineer Recruiting Radar. We'll update the timeline throughout the day as new offers are announced.

Please note that this list will only include offers that have been publicly announced. We'll do our best to keep you up-to-date, but some offers might not be included.

Advertisement

Offer Sept 8, 2024


Westfield (In.) 2026 defensive back Deacon King has received an offer from West Virginia.

Offer Sept 8, 2024

Cincinnati (Oh.) Moeller 2026 tight end Sam Hamilton has received an offer West Virginia.


Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IHBob25lIGNhbGwgd2l0aCA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQmxhaW5lU3Rldz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hCbGFpbmVTdGV3PC9hPiBJ4oCZbSBleGNpdGVk IHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1dWVWZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBX VlVmb290YmFsbDwvYT4g4puw77iP8J+PlO+4jzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy90aGVvYmlvcmFtZXRob2Q/c3JjPWhhc2gm YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiN0aGVvYmlvcmFtZXRob2Q8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV1ZTcG9ydHNEb3RDb20/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdWU3BvcnRzRG90Q29tPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dWVUJhcnN0b29sP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXVlVCYXJzdG9vbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CYWNrZW5kY29hY2gxMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AQmFja2VuZGNvYWNoMTI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vV2VzdFZpcmdpbmlhVT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A V2VzdFZpcmdpbmlhVTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9zZHNfc2hhY2tlbGZvcmQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHNkc19z aGFja2VsZm9yZDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9T aGFtcm9ja0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTaGFtcm9ja0ZCPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JpZzEyQ29uZmVyZW5j ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQmlnMTJDb25mZXJlbmNlPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NXaWx0Zm9uZ18/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNXaWx0Zm9uZ188L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQWxsZW5UcmlldT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AQWxsZW5UcmlldTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9QcmVwUmVkem9uZUlOP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQcmVwUmVk em9uZUlOPC9hPuKApiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vODFIT1Ric0tJ ZCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzgxSE9UYnNLSWQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg RGVhY29uIEtpbmcgMjAyNiAoQGRlYWNvbl9raW5nMTApIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZGVhY29uX2tpbmcxMC9zdGF0dXMvMTgzMjg4 MDA3MDI5MTA1ODc1Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIg OCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3Lmh1ZGwuY29t L2VtYmVkL3ZpZGVvLzMvMTMxMjE5MDIvNjY2MDVlOWRjNjRjYzIwZGZhMWE0 NDRlJz48L2lmcmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hCbGFpbmVTdGV3P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEJsYWluZVN0ZXc8L2E+LCBJIGFtIGJsZXNz ZWQgdG8gZWFybiBhbiBvZmZlciB0byA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1dWVWZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXVlVm b290YmFsbDwvYT4hIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9Hb01vdW50YWluZWVycz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I0dvTW91bnRhaW5lZXJzPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfQjEwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD b2FjaF9CMTA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29h Y2hfX0Zpbm4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX19GaW5uPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoR3JheTcwP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEdyYXk3MDwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Nb2VsbGVyRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QE1vZWxsZXJGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbGxlblRyaWV1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBBbGxlblRyaWV1PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0dyZWdTbWl0aFJpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AR3Jl Z1NtaXRoUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vc1psTUt1 WTg0eCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3NabE1LdVk4NHg8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgU2FtIEhhbWlsdG9uIChAc2FtaGFtaWx0b24yNikgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zYW1oYW1pbHRvbjI2L3N0YXR1cy8xODMyODI4 OTMxNjg0MTA2NTI1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA4 LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3Lmh1ZGwuY29t L2VtYmVkL3ZpZGVvLzMvMTc5OTY0OTkvNjU2MmMyZTU0Nzk3YzcwOGFjOTUz NzQ2Jz48L2lmcmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=

Offer Sept 7, 2024

West Virginia has offered Brandon Brown

Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUcy Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHMkc8L2E+ IEJsZXNzZWQgdG8gcmVjZWl2ZSBhbiBvZmZlciBmcm9tIFdlc3QgVmlyZ2lu aWHwn5Kb8J+SmSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dWVWZv b3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXVlVmb290YmFsbDwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OZWFsQnJvd25fV1ZVP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBOZWFsQnJvd25fV1ZVPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQ2hhZFNjb3R0P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaENoYWRTY290dDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Nb3JnYW5LeWxlTTIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBNb3JnYW5LeWxlTTIyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1Nob2VXb2xmUGFjaz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A U2hvZVdvbGZQYWNrPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0FsaWphd29uMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQWxpamF3b24yPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL09ORVdBWUlOQzE/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE9ORVdBWUlOQzE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmFsYW5Tb3dlbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEphbGFuU293ZWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0NvYWNoSl9PP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEpf TzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaENfT3N1 bmRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaENfT3N1bmRlPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FkYW1nb3JuZXk/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFkYW1nb3JuZXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vU1dpbHRmb25nXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AU1dpbHRmb25nXzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3Z2MFp3 NXlQSFEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS92djBadzV5UEhRPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IEJyYW5kb24gQnJvd24gSnIgKEBCcmFuZG9uM0Jyb3duSnIpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnJhbmRvbjNCcm93bkpyL3N0YXR1 cy8xODMyNTY0MDE0Mzk3OTc2OTYzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNl cHRlbWJlciA3LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3Lmh1ZGwuY29t L2VtYmVkL3ZpZGVvLzMvMTgyMDQyMjYvNjU0NmQ4ZDMzZGViNTIwYjg4NzE3 OTIwJz48L2lmcmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=

Offer Sept 7, 2024

West Virginia has offered Tyson Harley.

Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBXZXN0IFZp cmdpbmlhIFVuaXZlcnNpdHkhISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0NvYWNoSmF4REw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoSmF4 REw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9B R1RHP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQUdURzwv YT4gIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9IYWls V1Y/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNIYWlsV1Y8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9nWUVuUlJVdlZjIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vZ1lFblJSVXZWYzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUeXNvbiDigJxU eXPigJ0gSGFybGV5IChAdHlzaGFybGV5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL3R5c2hhcmxleS9zdGF0dXMvMTgzMjUzOTU4NjY5NTc3MDIx MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgNywgMjAyNDwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3Lmh1ZGwuY29t L2VtYmVkL3ZpZGVvLzMvMTc3MzI2OTAvNjZkMzZmMjhlNzVlMjUxNTYyZmQx ZDQ2Jz48L2lmcmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=

Offer Sept 7, 2024

West Virginia has offered Collins Onyejiak. He's a 2026 center. He's at The Newman School in Boston, MA.

Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ib25vcmVkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBXZXN0IFZp cmdpbmlhIfCfkpkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UTkVC QmFsbENsdWI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRORUJCYWxsQ2x1Yjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OZXdtYW5fSG9vcHM/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5ld21hbl9Ib29wczwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1RxZHBqWHZsZTQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9U cWRwalh2bGU0PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvbGxpbnMgQ2hpZGVyYSBPbnll amlha2EgKEBDb2xsaW5zMzI0ODYxOTkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQ29sbGluczMyNDg2MTk5L3N0YXR1cy8xODMyNTIxMDgyMTAy MDM4NzgzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA3LCAyMDI0 PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Offer Sept 7, 2024

Washington (D.C.) Gonzaga 2026 defensive lineman Carter Meadows has received an offer from West Virginia.

Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5J4oCZbSBibGVzc2VkIGFuZCBncmF0ZWZ1bCB0byByZWNlaXZlIGFu IG9mZmVyIHRvIHBsYXkgZm9vdGJhbGwgYXQgV2VzdCBWaXJnaW5pYSBVbml2 ZXJzaXR5ISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEph eERMP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEpheERMPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSGFpbFdWP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSGFpbFdWPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbDBKSzVyRkEyQSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L2wwSks1ckZBMkE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2FydGVyIE1lYWRvd3MgKEBD YXJ0ZXJNZWFkb3dzXykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D YXJ0ZXJNZWFkb3dzXy9zdGF0dXMvMTgzMjQ1MzU1OTcwODc4Njk0Nj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgNywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3Lmh1ZGwuY29t L2VtYmVkL3ZpZGVvLzMvMTc4ODgyNDQvNjZkYmQ3YmZhYzMwMDg3ZjQ1MjQ0 Y2E2Jz48L2lmcmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=

Links of Interest:

West Virginia Football Scholarship Distribution Chart

West Virginia Basketball Scholarship Distribution Chart

2025 West VirginiaFootball Offer List

----------

• Talk about it with West Virginia fans on The Blue Lot.

SUBSCRIBE today to stay up on the latest on Mountaineer sports and recruiting.

• Get all of our WVU videos on YouTube by subscribing to the WVSports.com Channel

• Follow us on Twitter: @WVSportsDotCom, @rivalskeenan

•Like us on Facebook, Instagram, Threads and TikTok

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxNzQiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3dlc3R2aXJnaW5pYS5yaXZh bHMuY29tL25ld3MvbW91bnRhaW5lZXItcmVjcnVpdGluZy1yYWRhci05LTgt MjQiLAogICAgY3NfZnBpZDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwaXQ6ICcqbnVs bCcsCiAgICBjc19mcGRtOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkdDogJypudWxs JwogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQu Y3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxl bWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsK ICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpz IHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3Jj ID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwu cGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2Ny aXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3Jl Y2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUz QSUyRiUyRndlc3R2aXJnaW5pYS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRm1vdW50 YWluZWVyLXJlY3J1aXRpbmctcmFkYXItOS04LTI0JmM1PTIwMjI3MzMxNzQm Y3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVu ZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK