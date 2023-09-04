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Musings from the Mountains: Penn State Recap: 9/4/23

Zach Anderson • WVSports
Staff Writer

Welcome back to Musings from the Mountains, where Keenan Cummings and Zach Anderson dive into WVU sports, including football and men's basketball.

As the season goes along, Keenan and Zach will react to and cover all breaking news in WVU athletics, provide viewers with information, opinions and analysis after games and also give insight about storylines around WVU sports.

After the loss in game one, Keenan and Zach bring you their analysis and recap some storylines from Penn State and then look forward to the home-opener against Duquesne. Here is the link to the third episode of Musings from the Mountains this season.

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