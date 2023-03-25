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Photo Gallery: WVU Spring Practice 3/25/23

Scott Guinn • WVSports
Photographer

Go inside the action of West Virginia's spring practice on March 25, 2023

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