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Photo Gallery: WVU vs. TCU 9/30/23

Scott Guinn • WVSports
Photographer

We go inside the action of West Virginia's Big 12 win over TCU.


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