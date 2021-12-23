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Photo Gallery: WVU vs Youngstown State

Justin Price • WVSports
Photographer

The West Virginia basketball team beats Youngstown State 82-52 to move to 11-1 on the season.

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