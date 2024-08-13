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Podcast: Recapping WVU's first scrimmage and outlining the next week
Wesley Shoemaker
•
WVSports
Staff Writer
Keenan Cummings and Wesley Shoemaker of WVSports.Com talk discuss WVU's first scrimmage of 2024 and what they learned from head coach Neal Brown about what took place. They also get into their predictions for what is looking to be the hardest week of fall camp before giving a quick take on the AP Poll and a recruiting update.
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