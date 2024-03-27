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Sights and Sounds - WVU football practice 3/27/24
Vernon Bailey
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We bring you highlights from West Virginia's spring football practice on March 27, 2024.
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