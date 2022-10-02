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The Day After: West Virginia football at Texas

The West Virginia Mountaineers football team lost to Texas 38-20.
The West Virginia Mountaineers football team lost to Texas 38-20.
Keenan Cummings • WVSports
Managing Editor
@rivalskeenan

The West Virginia football team was dominated on the road at Texas falling 38-20 to the Longhorns in a critical game for both teams.

The Mountaineers fell to 2-3 on the season and and WVSports.com takes a look back at what unfolded in our weekly feature The Day After.

HOT:

Justin Johnson. In a game where there weren't many positives, Johnson ran the ball well for the second consecutive game. He had the longest run of the night with a 14-yard scamper and accounted for 42 of the 61 total rushing yards. He was the most effective back in this one by a wide margin.

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