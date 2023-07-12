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West Virginia football pre-season depth chart

Keenan Cummings • WVSports
Managing Editor
@rivalskeenan

Big 12 Media Days are upon us which means the release of the West Virginia media guide. And with that comes the first look at a projected depth chart for fall camp.

It is a pre-season edition of a depth chart and there is plenty subject to change but in mid-July it's at least a talking point with the football program in the doldrums of summer.

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