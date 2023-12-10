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West Virginia RB Johnson plans to enter the transfer portal

Keenan Cummings • WVSports
Managing Editor
@rivalskeenan

West Virginia junior running back Justin Johnson intends to enter the transfer portal he announced on social media.

Johnson spent three seasons with the Mountaineers where he rushed for 670 yards and 4 touchdowns, while catching 12 passes for 59 yards and a score.

The Illinois native had his most productive season in 2022 where he rushed for 430 yards and 3 scores. He will have one season of eligibility remaining.

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