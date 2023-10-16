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WVU's coaches and players talk moving forward to Oklahoma State

Vernon Bailey • WVSports
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West Virginia head football coach Neal Brown, assistants Chad Scott and Jordan Lesley are joined by Mountaineer players Nick Malone, Devin Carter and Edward Vesterinen in today's press conferences.

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