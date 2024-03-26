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2025 LB White discusses West Virginia offer
Keenan Cummings
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WVSports
Managing Editor
Orchard Lake (Mi.) St. Mary’s 2025 linebacker Charles White had been talking to West Virginia since January but now holds an offer from the school.
White, 6-foot-3, 200-pounds, had been speaking with inside linebackers coach Jeff Koonz and he was the assistant that gave him the news that the program was extending an offer.
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