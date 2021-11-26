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McBride shines in G-League debut; NBA playing time limited

Miles McBride was a second round draft choice by the New York Knicks in 2021.
Miles McBride was a second round draft choice by the New York Knicks in 2021. (Graphic by Jared Serre, Photos via WVU Athletics and USA Today Sports)
Jared Serre • WVSports
Staff Writer
@JaredSerre

A near double-double is the latest highlight in the short professional career of Miles "Deuce" McBride.

Playing for the G-League Westchester Knicks on Nov. 17, McBride went off for 25 points, nine assists and five rebounds in a 104-98 win over the Long Island Nets.

A second round draft pick of the New York Knicks in the 2021 NBA Draft, McBride has primarily sat the bench at Madison Square Garden due to the team's deep guard rotation.

To date, while McBride has played in only two NBA games, he is 0-for-4 from the field. He has played a total of five minutes, and only really has a block to show for it.

It's that lack of playing time that resulted in the Knicks sending him to the G-League. Knicks head coach Tom Thibodeau has expressed positivity about McBride, and sees a bright future for the former West Virginia guard.


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