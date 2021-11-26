McBride shines in G-League debut; NBA playing time limited

A near double-double is the latest highlight in the short professional career of Miles "Deuce" McBride.
Playing for the G-League Westchester Knicks on Nov. 17, McBride went off for 25 points, nine assists and five rebounds in a 104-98 win over the Long Island Nets.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj50YWtlIG9mZiB0aGVuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vZGV1Y2VtY2IxMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZGV1Y2VtY2Ix
MTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1dPR2dSUFJ6aEUiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9XT0dnUlBSemhFPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFdlc3RjaGVz
dGVyIEtuaWNrcyAoQHdja25pY2tzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL3dja25pY2tzL3N0YXR1cy8xNDYxMTQzMTUzMzY5NjYxNDQ3P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDE4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWxlcyBNY0JyaWRlIHdpdGggQVVUSE9SSVRZISDwn5ikPGJyPjxi
cj5IZSBoYXMgMjAgcG9pbnRzIGFuZCA3IGFzc2lzdHMgaW4gb25seSAyMyBt
aW51dGVzIHNvIGZhciBmb3IgdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vd2Nrbmlja3M/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHdja25pY2tz
PC9hPi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL01hSXk3d3JualgiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9NYUl5N3dybmpYPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5CQSBHIExl
YWd1ZSAoQG5iYWdsZWFndWUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vbmJhZ2xlYWd1ZS9zdGF0dXMvMTQ2MTE0MTM3MTYyOTI4MTI4OD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAxOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kZXVjZW1jYjEx
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBkZXVjZW1jYjExPC9hPiByYW4gaXQg
dXAgaW4gdGhlIHdpbiBsYXN0IG5pZ2h0IPCfk4g8YnI+PGJyPuKAoiAyNSBQ
VFM8YnI+4oCiIDkgQVNUUyAoZ2FtZS1oaWdoKTxicj7igKIgMiAzUE08YnI+
4oCiIDUgUkVCUzxicj7igKIgMiBTVExTPGJyPjxicj53ZSB0b29rIGNhcmUg
b2YgaGltIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbnlrbmlja3M/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG55a25pY2tzPC9hPi4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvLzlNcGl4OVNodjMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS85TXBp
eDlTaHYzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFdlc3RjaGVzdGVyIEtuaWNrcyAoQHdj
a25pY2tzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3dja25pY2tz
L3N0YXR1cy8xNDYxMzM3MTA5NjA0ODM5NDI0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPk5vdmVtYmVyIDE4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
A second round draft pick of the New York Knicks in the 2021 NBA Draft, McBride has primarily sat the bench at Madison Square Garden due to the team's deep guard rotation.
To date, while McBride has played in only two NBA games, he is 0-for-4 from the field. He has played a total of five minutes, and only really has a block to show for it.
It's that lack of playing time that resulted in the Knicks sending him to the G-League. Knicks head coach Tom Thibodeau has expressed positivity about McBride, and sees a bright future for the former West Virginia guard.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ub20gVGhpYm9kZWF1IHNheXMgaXTigJlzIGltcG9ydGFudCB0byBo
YXZlIE1pbGVzIE1jQnJpZGUgd2l0aCB0aGUgTkJBIGNsdWIgYXMgb2Z0ZW4g
YXMgcG9zc2libGUgYnV0IEtuaWNrcyB3YW50IGhpbSB0byBwbGF5IGEgZ2Ft
ZSB3L0cgTGVhZ3Vl4oCZcyBXZXN0Y2hlc3RlciBjbHViIHdoZW4gaXTigJlz
IHBvc3NpYmxlLiBUaGlib2RlYXUgc2F5cyBoZSBsb3ZlcyB3aGF0IGhl4oCZ
cyBzZWVuIGZyb20gTWNCcmlkZSAmYW1wOyBiZWxpZXZlcyBoZSBoYXMgYSBi
cmlnaHQgZnV0dXJlIGluIHRoZSBsZWFndWUuPC9wPiZtZGFzaDsgSWFuIEJl
Z2xleSAoQElhbkJlZ2xleSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9JYW5CZWdsZXkvc3RhdHVzLzE0NjExMDQ1MTcxOTQ0MzY2MTQ/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMTcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
----------
• Talk about it with West Virginia fans on
The Blue Lot.
•
to stay up on the latest on Mountaineer sports and recruiting. SUBSCRIBE today
• Get all of our WVU videos on YouTube by subscribing to the
WVSports.com Channel
• Follow us on Twitter:
@WVSportsDotCom, @rivalskeenan, @JaredSerre
•Like us on
Facebook