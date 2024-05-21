Introducing our new daily feature article, tracking West Virginia's latest scholarship offers to student-athletes. We'll update the timeline throughout the day as new offers are announced.
Please note that this list will only include offers that have been publicly announced. We'll do our best to keep you up-to-date, but some offers might not be included.
Offer May 20, 2024
West Virginia has offered Brady Koehler.
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Offer May 20, 2024
West Virginia has offered Markus Kerr.
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