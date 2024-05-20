Previous Releases: May 18, 2024, May 17, 2024
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Introducing our new daily feature article, tracking West Virginia's latest scholarship offers to student-athletes. We'll update the timeline throughout the day as new offers are announced.
Please note that this list will only include offers that have been publicly announced. We'll do our best to keep you up-to-date, but some offers might not be included.
Offer May 19, 2024
West Virginia has offered 2025 forward Chase Thompson. The 6-foot-7 forward is also a standout quarterback for his high school team.
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Offer May 19, 2024
New Hampton (N.H.) 2025 guard Mason Blackwood has received an offer from West Virginia.
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