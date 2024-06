Introducing our new daily feature article, tracking West Virginia's latest scholarship offers to student-athletes. We'll update the timeline throughout the day as new offers are announced. Please note that this list will only include offers that have been publicly announced. We'll do our best to keep you up-to-date, but some offers might not be included.

******** Offer June 18, 2024 2026 wide receiver Jacob Butler is reporting an offer from West Virginia. He had over 1,000 yards receiving this past season as a sophomore.

******** Offer June 17, 2024 West Virginia has offered running back Jaeden Hill.

******** Offer June 17, 2024 Naples (Fla.) St. Thomas Aquinas 2027 quarterback Derrick Baker has received an offer from West Virginia.

******** Offer June 17, 2024 West Virginia has offered 2027 cornerback Nelson Coleman.

******** Offer June 17, 2024 Pittsburgh (Pa.) Central Catholic 2027 offensive lineman Jimmy Kalis earned an offer after camp.

******** Offer June 17, 2024 Rock Hill (S.C.) 2027 defensive back Kaiden Watkins received an offer after camping at WVU.

******** Offer June 15, 2024 West Virginia has offered Chase Foster.

******** Offer June 14, 2024 West Virginia has offered Baba Oladotun.

******** Offer June 14, 2024 West Orange (N.J.) Seton Hall Prep 2027 quarterback Kahden Davis has received an offer from West Virginia.

******** Offer June 14, 2024 West Virginia has offered Sebastian Lora

******** Offer June 14, 2024 Jersey City (N.J.) St. Peter's 2027 defensive back Ryan Wooten has added an offer from West Virginia.





