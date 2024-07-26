Introducing our new daily feature article, tracking West Virginia's latest scholarship offers to student-athletes. We'll update the timeline throughout the day as new offers are announced.
Please note that this list will only include offers that have been publicly announced. We'll do our best to keep you up-to-date, but some offers might not be included.
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Offer July 26, 2024
West Virginia has offered Donovan Rodriguez a preferred walk-on opportunity.
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Offer July 25, 2024
West Virginia has offered Amari Clemons.
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Offer July 25, 2024
West Virginia has offered Jacob Canton.
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Offer July 25, 2024
West Virginia has offered Hunter Watson.
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Offer July 25, 2024
West Virginia has offered Jahmir Campfield.
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Offer July 24, 2024
West Virginia has offered Lincoln Watkins.
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Offer July 23, 2024
West Virginia has offered Kelvin Odih.
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Offer July 23, 2024
West Virginia has offered Daniel Pierre Louis.
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Offer July 22, 2024
George Washington's (Charleston, WV) Hunter Giacomo earned a preferred walk-on offer from West Virginia.
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