Track West Virginia's latest scholarship offers to student-athletes with our Mountaineer Recruiting Radar. We'll update the timeline throughout the day as new offers are announced. Please note that this list will only include offers that have been publicly announced. We'll do our best to keep you up-to-date, but some offers might not be included.

Advertisement

Offer May 11, 2024 West Virginia has offered Missouri 2026 tight end Jack Utz.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hCbGFpbmVTdGV3P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEJsYWluZVN0ZXc8L2E+LCBJIGhhdmUgYmVl biBibGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBXZXN0IFZpcmdp bmlhISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0hh aWxXVj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0hhaWxX VjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XVlVmb290YmFs bD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AV1ZVZm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vX3BjcGlyYXRlcz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AX3BjcGlyYXRlczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9FcGljN01pZHdlc3Q/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEVwaWM3TWlkd2VzdDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL0FHVEc/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPiNBR1RHPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZEs4Vjk2b3lq VCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2RLOFY5Nm95alQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg SmFjayBVdHogKEBqYWNrdXR6MzUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vamFja3V0ejM1L3N0YXR1cy8xODM0MDI2NDQwNDk4NTMyNjg4P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxMiwgMjAyNDwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3Lmh1ZGwuY29t L2VtYmVkL3ZpZGVvLzMvMTYxNDA5ODMvNjU4ZjQ3Y2UzNDQ5ZmQwOTEwNmYw Yzk4Jz48L2lmcmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=

Offer May 11, 2024 Fayetteville (N.C.) Berean Baptist Academy 2026 forward Josiah Sanders has received an offer from West Virginia.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HdWVzcyB3aGF0IEplc3VzIGp1c3QgYmxlc3NlZCBtZSB3aXRoIPCf mLEuIEkgdGhhbmsgeW91IGRlYXIgSGVhdmVubHkgRmF0aGVyIHRvIGFsbG93 IG1lIHRvIHBpY2sgdXAgYSBvZmZlciBmcm9tIFdlc3QgVmlyZ2luaWEgdGhh bmsgeW91IENvYWNoIEZyYXppZXIgZm9yIGNvbWluZyByb3VuZCBhcmUgcHJh Y3RpY2UgYW5kIGV2ZW4gZ2V0IGEgMXYxIGdvaW5nIGxvbPCfkpvwn5KZPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL3RoYW5reW91amVz dXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiN0aGFua3lv dWplc3VzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0 YWcvd2VzdHZpcmdpbmlhP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij4jd2VzdHZpcmdpbmlhPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvYmxlc3NlZD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+I2JsZXNzZWQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9Xd2ZRUFF1aWs0Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vV3dmUVBRdWlrNDwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBKb3NpYWggS0lORyBzYW5kZXJzIChAam9zaWFoX3NhbmRl cnMxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pvc2lhaF9zYW5k ZXJzMS9zdGF0dXMvMTgzNDAxODMxNjAwNTkxNjkyMD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTEsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL3BJQWxFSTA0bVZvP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=

Offer May 11, 2024 Davidson (N.C.) Davidson Day 2026 center William Stevens has been offered by West Virginia.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IHRhbGsgd2l0aCBDb2FjaCBGcmF6aWVyIEkg YW0gYmxlc3NlZCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZyb20gV2VzdCBWaXJn aW5pYSBVbml2ZXJzaXR5LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRWc4bWRy ZUxUMSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0VnOG1kcmVMVDE8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgV2lsbGlhbSBTdGV2ZW5zIChAV2lsbF9TdGV2ZW5zMjIpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV2lsbF9TdGV2ZW5zMjIvc3RhdHVzLzE4 MzM4Mzc0OTMyNTIyNDM5MjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt YmVyIDExLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL1RzdnFrMzhRZ0hZP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=

Offer May 10, 2024 Wheaton (Il.) St. Francis 2026 tight end Gavin Mueller has received an offer from West Virginia.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IEFmdGVyIGEgZ3JlYXQgY29udmVyc2F0aW9uIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEJsYWluZVN0ZXc/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QENvYWNoQmxhaW5lU3RldzwvYT4gSSBhbSBleHRyZW1lbHkg Ymxlc3NlZCBhbmQgZXhjaXRlZCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZyb20g V2VzdCBWaXJnaW5pYSBVbml2ZXJzaXR5ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTW91bnRhaW5lZXJzR29GaXJzdD9zcmM9aGFz aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I01vdW50YWluZWVyc0dvRmly c3Q8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV1ZVZm9vdGJh bGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdWVWZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoTWFjNDQ/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoTWFjNDQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vU0ZIU0ZCV2hlYXRvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AU0ZIU0ZCV2hlYXRvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9FREdZVElNP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFREdZVElNPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FsbGVuVHJpZXU/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFsbGVuVHJpZXU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU1dpbHRmb25nXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AU1dpbHRmb25nXzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9JYW1DbGludF9DP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJYW1DbGlu dF9DPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dyZWdTbWl0 aFJpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AR3JlZ1NtaXRoUml2YWxz PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veDJsNXBYVVlDViI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL3gybDVwWFVZQ1Y8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgR2F2aW4gTXVl bGxlciAoQGdhdmluX211ZWxsZXIzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2dhdmluX211ZWxsZXIzL3N0YXR1cy8xODMzNjgwOTQ2NDM4MDAw NzcxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxMSwgMjAyNDwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3Lmh1ZGwuY29t L2VtYmVkL3ZpZGVvLzMvMTc3MjIwNzQvNjZkNjBmYzY0NzQxMGQwMzUzNTUz NGQ0Jz48L2lmcmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=

Offer May 10, 2024 Towson (Md.) Loyola Blakefield 2026 safety Khary Adams has received an offer from West Virginia.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBXZXN0IFZp cmdpbmlhIHVuaXZlcnNpdHkhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQ29hY2hfTGF3bGVzcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hf TGF3bGVzczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3l4dTZBZlBmSDMi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS95eHU2QWZQZkgzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEto YXJ5IEFkYW1zIDTirZDvuI8gKEBLaGFyeUFkYW1zNikgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LaGFyeUFkYW1zNi9zdGF0dXMvMTgzMzY2Nzc2 MjU5MTI5NzcxNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTEs IDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3Lmh1ZGwuY29t L2VtYmVkL3ZpZGVvLzMvMTc3MTU4MzUvNjU2OWVjZDAzZGViMjYwOGE0OTVm YzU2Jz48L2lmcmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=

Offer May 10, 2024 Port Huron (Mi.) 2026 defensive back Amir Morelan has received an offer from West Virginia.

Offer May 10, 2024 SoCal Academy 2027 forward Godson Okokoh has received an offer from West Virginia.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IHBob25lIGNhbGwgd2l0aCA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX1RCZWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBDb2FjaF9UQmVsbDwvYT4gSeKAmW0gYmxlc3NlZCB0byByZWNl aXZlIG15IGZpcnN0IGJpZyAxMiBvZmZlciBmcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vV1ZVZm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QFdWVWZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL3RoZXJlYWxNc0RyYWtlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB0aGVy ZWFsTXNEcmFrZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S aWNvTW9yZWxhbjM0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaWNvTW9yZWxh bjM0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JydWNlam8y NjA2NDQwMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQnJ1Y2VqbzI2MDY0NDAz PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZiYWxsUGhuP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGYmFsbFBobjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbGxlblRyaWV1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBBbGxlblRyaWV1PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0NvYWNoX1RCZWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9U QmVsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0JVQnhlQThrbVEiPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS9CVUJ4ZUE4a21RPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEBBbWly bW9yZWxhbjIwMjYgKEBoYXJkMmd1cmFkbWlyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhcmQyZ3VyYWRtaXIvc3RhdHVzLzE4MzM2NzAzNjYw MDAwMjE4MjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDExLCAy MDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3Lmh1ZGwuY29t L2VtYmVkL3ZpZGVvLzMvMTgxMzU3NzYvNjZkZGQ3NWQ3YjY4OWZjNzBkNmZi ZTNlJz48L2lmcmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBXZXN0IFZp cmdpbmlhIHVuaXZlcnNpdHkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL21vdW50YWluZWVycz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+I21vdW50YWluZWVyczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0FHVEc/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNBR1RHPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vaHpHNUt0aGh5NyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2h6RzVLdGhoeTc8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgR29kc29uIG9rb2tvaCAoQEdvZHNvbl9vbykgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Hb2Rzb25fb28vc3RhdHVzLzE4MzM2 OTAxODc1MTc2MDM4ODQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVy IDExLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkLzJuUmJodmlKTVhrP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=

Offer May 10, 2024 Charlotte (N.C.) Chambers 2026 guard Tarris Bouie has received an offer from West Virginia.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ibGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYSBkaXZpc2lvbiAxIG9mZmVyIGZy b20gd2VzdCBWaXJnaW5pYSBtb3VudGFpbmVlcnMgISA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vc1RreUs0cUVCYSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3NUa3lLNHFF QmE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGFycmlzIEJvdWllIChAdGFycmlzX2JvdWll NCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90YXJyaXNfYm91aWU0 L3N0YXR1cy8xODMzNjUxNDA5Nzc1ODkwNzc1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPlNlcHRlbWJlciAxMCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL25lZzBKOFIyNjJzP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=

Offer May 10, 2024 Plainfield (Il.) 2025 offensive lineman Kaveon Lee has received an offer from West Virginia.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5J4oCZbSBibGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dWVWZvb3RiYWxsP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXVlVmb290YmFsbDwvYT4gISEgVGhhbmsgeW91 IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hNb29yZVdWVT9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hNb29yZVdWVTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LZW5TaWdub3JldHRpP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLZW5TaWdub3JldHRpPC9hPiBmb3IgdGhlIG9wcG9y dHVuaXR5ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BDSFNXaWxk Y2F0c0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQQ0hTV2lsZGNhdHNGQjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FREdZVElNP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFREdZVElNPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0FsbGVuVHJpZXU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEFsbGVuVHJpZXU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v UHJlcFJlZHpvbmVJTD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUHJlcFJlZHpv bmVJTDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EZWVwRGlz aEZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEZWVwRGlzaEZCPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSlRJM3BhcHZXMSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L0pUSTNwYXB2VzE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS2F2ZW9uIChAS2F2ZW9uTGVl KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0thdmVvbkxlZS9zdGF0 dXMvMTgzMzUyNjI5Nzg2MTIzMDcxNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5T ZXB0ZW1iZXIgMTAsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3Lmh1ZGwuY29t L2VtYmVkL3ZpZGVvLzMvMTYzMzY0NDkvNjU2NTZjMTEwNjYxNDAwNTI0MmY3 YWM2Jz48L2lmcmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=

Offer May 9, 2024 West Virginia has offered power forward MJ Madison.





Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIENvYWNoIEZy YXppZXIsIEkgYW0gYmxlc3NlZCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZyb20g V2VzdCBWaXJnaW5pYSBVbml2ZXJzaXR5ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vSGFiSXh2emFKbSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0hhYkl4dnphSm08L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgTUogTWFkaXNvbiAoQE1KTWFkMXNvbikgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NSk1hZDFzb24vc3RhdHVzLzE4MzI5MDU3 NDMzMTU0NDgxOTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDgs IDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=