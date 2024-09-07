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Mountaineer Recruiting Radar 9/7/24

Vernon Bailey • WVSports
Publisher
@WVSportsDotCom
Publisher of WVSports.com

Track West Virginia's latest scholarship offers to student-athletes with our Mountaineer Recruiting Radar. We'll update the timeline throughout the day as new offers are announced.

Please note that this list will only include offers that have been publicly announced. We'll do our best to keep you up-to-date, but some offers might not be included.

Related: Visitors for the WVU vs Albany game

Under The Lights: Sept 5-7


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Offer Sept 6, 2024

East Mississippi C.C. defensive back Tony Mitchell has received an offer from West Virginia. He was a previous four-star who signed with Alabama. Mitchell will be available to a Power Four school in December.

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Offer Sept 6, 2024

West Virginia has offered Earnest Rankins.

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Offer Sept 6, 2024

West Virginia has offered Taron Essex.


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Offer Sept 6, 2024

West Virginia has offered JUCO linebacker Odera Okaka.

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Offer Sept 5, 2024

West Virginia has offered Jude Okeleke

Update: https://westvirginia.forums.rivals.com/threads/spoke-with-new-dl-offer.319023/


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West Virginia Football Scholarship Distribution Chart

West Virginia Basketball Scholarship Distribution Chart

2025 West VirginiaFootball Offer List

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