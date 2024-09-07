Track West Virginia's latest scholarship offers to student-athletes with our Mountaineer Recruiting Radar. We'll update the timeline throughout the day as new offers are announced.
Please note that this list will only include offers that have been publicly announced. We'll do our best to keep you up-to-date, but some offers might not be included.
Offer Sept 6, 2024
East Mississippi C.C. defensive back
Tony Mitchell has received an offer from West Virginia. He was a previous four-star who signed with Alabama. Mitchell will be available to a Power Four school in December.
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Offer Sept 6, 2024
West Virginia has offered
Earnest Rankins.
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Offer Sept 6, 2024
West Virginia has offered
Taron Essex.
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Offer Sept 6, 2024
West Virginia has offered JUCO linebacker
Odera Okaka.
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